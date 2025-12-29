POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann aus Bergkamen

Selm (ots) - Am Samstag den 27.12.2025, gegen 22:00 Uhr, kam es in Selm, Graf-von-Stauffenberg-Weg zu einem Pkw Brand. Das Fahrzeug war vor einer Garage geparkt. Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug gelöscht. Das Fahrzeug wurde durch den Brand stark beschädigt. Eine angrenzende Hecke und ein Zaun wurden durch den Brand ebenfalls beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

