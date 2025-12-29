POL-UN: Bergkamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann aus Bergkamen
Bergkamen (ots)
Der seit Donnerstag 25.12.2025 vermisste 41-jährige Mann aus Bergkamen ist aufgefunden worden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht mehr zu verwenden und aus ihren Systemen zu löschen.
