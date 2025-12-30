PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Supermarkt-Mitarbeitende auf Straße ausgeraubt

Selm (ots)

Nach einem Straßenraub am Montag (29.12.2025) an der Kreisstraße in Selm sucht die Polizei zwei bislang unbekannte Täter.

Gegen 10.25 Uhr waren eine 38-jährige Selmerin und ein 22-jähriger Selmer dabei, die Einnahmen eines Supermarktes zu einem Geldinstitut zu bringen, als sie von den Tätern mit Faustschlägen angegangen wurden.

Mit den Einnahmen in einer fünfstelligen Bargeldhöhe, konnten die Täter in einem schwarzen Audi A4 in Richtung "Alte Zechenbahn" flüchten.

Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg, für die Suche war ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Mitarbeitenden wurden bei dem Straßenraub leicht verletzt.

Die Täter können so beschrieben werden:

   - Männlich
   - Ca. 175 cm groß
   - Schwarze Kleidung
   - Schwarzes Tuch bis über die Nase gezogen

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Straßenraub geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

