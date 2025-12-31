Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zigarettenautomat in Fröndenberg aufgesprengt

Fröndenberg (ots)

Anwohner des Starenwegs in Fröndenberg wurden am Mittwoch Morgen (31.12.2025) durch einen lauten Knall geweckt. Gegen 03.00 Uhr haben bislang Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dabei wurde der Automat stark beschädigt, sodass er polizeilich sichergestellt werden musste. Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter, die augenscheinlich keine Beute machen konnten.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0 zu wenden.

