POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach PKW-Brand gesucht
Bergkamen (ots)
Am Mittwoch, den 31.12.2025, gegen 23:55 Uhr, kam es in Bergkamen an der Fritz-Steinhoff-Str. zu einem Pkw Brand.
Das Fahrzeug war auf einem frei zugänglichem Parkplatz abgeparkt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht, das Fahrzeug wurde durch den Brand allerdings nicht unerheblich beschädigt.
Die Polizei sucht nun Zeugen.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02389 921 3220 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
