Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Schwerverletzter nach Glätteunfall in Westerbönen

Bönen (ots)

Ein 22-Jähriger aus Bönen war am Freitag (02.01.2026) gegen 03.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Rhynerner Straße in Westerbönen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kommt in einem Graben zum Stehen und kollidiert dort mit einem Baum.

Schwer verletzt musste der 22-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell