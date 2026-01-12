Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 10. Januar 2026, in der Zeit zwischen 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Metallzaun in der Straße Industriering. Der Verursacher kam vermutlich auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine ...

