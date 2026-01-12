PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 10. Januar 2026, in der Zeit zwischen 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Metallzaun in der Straße Industriering. Der Verursacher kam vermutlich auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem verursachsenden Pkw soll es sich um einen Mercedes Benz in schwarz gehandelt haben. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

