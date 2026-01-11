Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 11.01.2026, gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Steinfeld die Lohner Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. Hier wurde er von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle gestoppt. In der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, THC, stand und dass der Pkw nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell