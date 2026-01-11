POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 11.01.2026, gegen 04:45 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger aus Steinfeld die Lohner Straße in Fahrtrichtung Steinfeld. Hier wurde er von einer Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle gestoppt. In der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, THC, stand und dass der Pkw nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei direkten Rückfragen:
PK Vechta - PHK Schaffhausen (Dienstschichtleitung)
Telefon: 04441-9430

