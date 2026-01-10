PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des LK Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es gibt derzeit keine Pressemeldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

  • 10.01.2026 – 07:09

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 09.01/10.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / OT Kamperfehn -Einbruchdiebstahl in Wohnhaus- In der Zeit vom 08.01.2026, 16:00h auf den 09.01.2026, 13:00h, gelangten bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters, in ein Wohnhaus, im "Pappelweg", 26169 Friesoythe / OT Kamperfehn. Dort wurden sämtliche Räume durchwühlt. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten ...

  • 09.01.2026 – 13:09

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Versuchter Einbruch in Kindergarten In der Zeit von Mittwoch, den 07.01.2026 (17:45 Uhr) bis Donnerstag, den 08.01.2026 (06:30 Uhr), versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kindergartens an der Oststraße einzudringen. Hierzu beschädigten sie drei verschiedene Glastüren im rückwärtigen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter ...

