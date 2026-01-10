PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 09.01. - 10.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Donnerstag, 08.01.26, 20:00 Uhr bis Freitag, 
09.01.26, 07:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die 
Zugangstür zu einer Lagerhalle an der Straße "Hemmelsbühren" in 
Cloppenburg. Aus der Halle entwendeten sie diverse Werkzeuge. 
Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

Am Freitagabend, 09.01.26, gegen 19:45 Uhr beschädigte ein 
unbekannter Täter an der Eichenstraße in Essen zunächst den 
Außenspiegel eines dort abgestellten PKW und anschließend zerschlug 
er die Verglasung einer Eingangstür. Hinweise nimmt die Polizei Essen
unter 05434/924700 entgegen.

Landkreis Cloppenburg - Wetterlage

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Cloppenburg/Vechta kommt es 
weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die derzeitige 
Wetterlage. 

Für den Bereich Landkreis Cloppenburg sind insbesondere die Emsteker 
Straße zwischen Emstek und Drantum, sowie die Kellerhöher Straße 
zwischen Kellerhöhe und der Bundesstraße 213 durch starke 
Schneeverwehungen unpassierbar. Dort sind mehrere Fahrzeuge 
liegengeblieben. Eine Sperrung dieser Strecken ist erfolgt.

Zusätzlich ist die Hauptstraße zwischen Markhausen und Ellerbrock, 
die Cloppenburger Straße zwischen Molbergen und Cloppenburg und die 
Cappelner Straße zwischen Westeremstek und Cappeln ebenfalls derzeit 
nicht passierbar. Die Räumdienste der Straßenmeistereien Löningen und
Friesoythe sind informiert.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta informiert hier regelmäßig 
über ihre social-media Kanäle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK D. Ostermann, Dienstschichtleiter
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
