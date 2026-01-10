Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 09.01. - 10.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Lagerhalle In der Zeit von Donnerstag, 08.01.26, 20:00 Uhr bis Freitag, 09.01.26, 07:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Zugangstür zu einer Lagerhalle an der Straße "Hemmelsbühren" in Cloppenburg. Aus der Halle entwendeten sie diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Essen - Sachbeschädigung Am Freitagabend, 09.01.26, gegen 19:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter an der Eichenstraße in Essen zunächst den Außenspiegel eines dort abgestellten PKW und anschließend zerschlug er die Verglasung einer Eingangstür. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen. Landkreis Cloppenburg - Wetterlage Im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Cloppenburg/Vechta kommt es weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die derzeitige Wetterlage. Für den Bereich Landkreis Cloppenburg sind insbesondere die Emsteker Straße zwischen Emstek und Drantum, sowie die Kellerhöher Straße zwischen Kellerhöhe und der Bundesstraße 213 durch starke Schneeverwehungen unpassierbar. Dort sind mehrere Fahrzeuge liegengeblieben. Eine Sperrung dieser Strecken ist erfolgt. Zusätzlich ist die Hauptstraße zwischen Markhausen und Ellerbrock, die Cloppenburger Straße zwischen Molbergen und Cloppenburg und die Cappelner Straße zwischen Westeremstek und Cappeln ebenfalls derzeit nicht passierbar. Die Räumdienste der Straßenmeistereien Löningen und Friesoythe sind informiert. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta informiert hier regelmäßig über ihre social-media Kanäle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell