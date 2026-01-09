PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Mehrere Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag, den 08.01.2026, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:40 Uhr, drangen unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses am Lerchendamm gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Am gleichen Tag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in der Marschstraße ein. Auch hier ist nicht klar, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

