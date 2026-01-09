Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - Mehrere Tageswohnungseinbrüche
Am Donnerstag, den 08.01.2026, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:40 Uhr, drangen unbekannte Täter im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses am Lerchendamm gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Am gleichen Tag, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in der Marschstraße ein. Auch hier ist nicht klar, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390.
