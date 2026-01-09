Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / Bunde - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Mädchen in Mannheim in Obhut genommen

Seit Dienstag, den 06.01.2026, wurden zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren in Friesoythe und Bunde (Landkreis Leer) vermisst. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6191784

Die beiden Mädchen wurden am Donnerstag, den 08.01.2026, gegen 20:45 Uhr, selbstständig bei der Bundespolizei in Mannheim vorstellig. Der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten wurde hergestellt und eine Rückführung organisiert.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und eine Löschung zu veranlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell