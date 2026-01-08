Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 04. Januar 2026 20:00 Uhr bis Montag, 05. Januar 2026 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Zaun eines Eckgrundstückes in der Kolpingstraße/II. Hüllenweg. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Edammer Straße in Richtung B 401. In Höhe einer Kreuzung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei streifte ein vorbeifahrender Pkw samt Anhänger den Pkw, einen VW Golf Plus in grau, der 20-Jährigen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

