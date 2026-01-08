PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 04. Januar 2026 20:00 Uhr bis Montag, 05. Januar 2026 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Zaun eines Eckgrundstückes in der Kolpingstraße/II. Hüllenweg. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 17:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Edammer Straße in Richtung B 401. In Höhe einer Kreuzung beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei streifte ein vorbeifahrender Pkw samt Anhänger den Pkw, einen VW Golf Plus in grau, der 20-Jährigen. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Erneuter Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung Am Sonntag, 20. April 2025 (Ostersonntag) gegen 04:00 Uhr kam es im Bereich eines Fast-Food Restaurants in der Max-Planck-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei erlitt ein zu dem Zeitpunkt 19-jähriger Barßeler schwere Kopfverletzungen. Wir berichteten: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 19:04

    POL-CLP: Einzelmeldung Cloppenburg - Verkehrsunfall auf B 213

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, welcher Gefahrgut geladen hatte, befuhr die B 213 von Löningen kommend in Richtung Lastrup. Ein nachfolgender 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges fuhr aufgrund von Straßenglätte auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren