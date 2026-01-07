Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung Cloppenburg - Verkehrsunfall auf B 213

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 07.01.2026, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich in Löningen ein Verkehrsunfall.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges, welcher Gefahrgut geladen hatte, befuhr die B 213 von Löningen kommend in Richtung Lastrup. Ein nachfolgender 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges fuhr aufgrund von Straßenglätte auf den vorausfahrenden Sattelzug auf. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw VW eines 74-jährigen Fahrzeugführers. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß in den Straßengraben geschoben. Der Pkw-Fahrer sowie der 61-jährige Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht. Gefahrstoffe sind durch den Verkehrsunfall nicht ausgetreten.

Die B 213 ist derzeit zwischen Meerdorf und Lastrup-West/Oldendorf in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird für die Dauer der Bergungsmaßnahmen andauern. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell