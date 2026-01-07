Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten
Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Edewecht mit ihrem Pkw die Schleusenstraße und beabsichtigte auf die Hauptstraße aufzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 31-jährigen Frau aus dem Saterland. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem beide Fahrzeugführerinnen sowie die 30-jährige Beifahrerin der 31-Jährigen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 14.000,00 Euro.
