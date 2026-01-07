PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Edewecht mit ihrem Pkw die Schleusenstraße und beabsichtigte auf die Hauptstraße aufzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 31-jährigen Frau aus dem Saterland. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem beide Fahrzeugführerinnen sowie die 30-jährige Beifahrerin der 31-Jährigen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von ca. 14.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

