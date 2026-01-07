Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 06. Januar 2026 gegen 05:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw den Calhorner Kirchweg, als er vermutlich aufgrund der Straßenglätte in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit einem Straßenbaum und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus ...

