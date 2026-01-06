PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit zwischen Dienstag, 23. Dezember 2025 14:00 Uhr bis Montag, 05. Januar 2026 07:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Hagstedt. Von der dortigen Baustelle auf dem Gemüsehof verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum eingezäunten Baustellenbereich und den dortigen Containern. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Eine Schadenssumme liegt noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 05. Januar 2026 gegen 04:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei in Vechta einen 21-jährigen Garreler, der mit seinem Pkw die Münsterstraße befuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 04. Januar 2026 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, VW Caddy in weiß, welcher in einer Parkbucht in der Brinkstraße abgestellt worden war. Es stand ein Schaden von 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
