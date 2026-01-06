Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Küchenbrand Am Montag, 05. Januar 2026 gegen 16:15 Uhr geriet Essen auf dem Herd in einer Wohnung in der Taubenstraße in Brand. Der Brand breitete sich in der Küche aus, konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg jedoch gelöscht werden. Eine Anwohnerin wurde leicht verletzt (Rauchgas). Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Cloppenburg - Fahren unter ...

mehr