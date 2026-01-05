Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen (Peheim) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstag, 03.01.2026, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Markhauser Straße von Peheim kommend in Richtung Markhausen. Aufgrund von Straßenglätte kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Sachschaden am ...

mehr