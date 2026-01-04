POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03./04.01.2026

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw Am 03.01.2026, gg. 14:28 Uhr befuhr ein 64-jähriger Böseler mit einem Pkw die Friesoyther Straße in Bösel, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass auch die 23-jährige Tochter, ebenfalls aus Bösel, und zugleich Fahrzeughalterin in dem Pkw saß. Den Fahrer des Pkw erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da die Tochter über den Umstand wusste, dass ihr Vater keine Fahrerlaubnis besitzt, erwartet auch sie ein Strafverfahren wegen Zulassen/ Dulden Fahren ohne Fahrerlaubnis. Friesoythe - Rauchentwicklung aus Garage Am 03.01.2026, gg. 19 Uhr kam es im Clauener Weg in Friesoythe zu einer Rauchentwicklung. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Rauchentwicklung in einer Garage auf dem Nachbargrundstück bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert. Es stellte sich heraus, dass vergessen worden war einen Gaskocher auszuschalten. Auf diesem befand sich ein Topf mit Lebensmitteln und es kam zu einer Rauchentwicklung. Die freiwillige Feuerwehr Friesoythe rückte mit 4 Fahrzeugen und 30 Kameraden an. Glücklicherweise gab es kein Feuer und der Rauch konnte durch Lüften der Garage beseitigt werden.

