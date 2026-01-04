PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 03./04.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Pkw
Am 03.01.2026, gg. 14:28 Uhr befuhr ein 64-jähriger Böseler mit einem
Pkw die Friesoyther Straße in Bösel, obwohl er nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis war.
Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass auch die 
23-jährige Tochter, ebenfalls aus Bösel, und zugleich 
Fahrzeughalterin in dem Pkw saß. 
Den Fahrer des Pkw erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne 
Fahrerlaubnis.
Da die Tochter über den Umstand wusste, dass ihr Vater keine 
Fahrerlaubnis besitzt, erwartet auch sie ein Strafverfahren wegen 
Zulassen/ Dulden Fahren ohne Fahrerlaubnis. 

Friesoythe - Rauchentwicklung aus Garage
Am 03.01.2026, gg. 19 Uhr kam es im Clauener Weg in Friesoythe zu 
einer Rauchentwicklung. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die 
Rauchentwicklung in einer Garage auf dem Nachbargrundstück bemerkt 
und umgehend die Feuerwehr informiert. 
Es stellte sich heraus, dass vergessen worden war einen Gaskocher 
auszuschalten. Auf diesem befand sich ein Topf mit Lebensmitteln und 
es kam zu einer Rauchentwicklung. Die freiwillige Feuerwehr 
Friesoythe rückte mit 4 Fahrzeugen und 30 Kameraden an. 
Glücklicherweise gab es kein Feuer und der Rauch konnte durch Lüften 
der Garage beseitigt werden.

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

