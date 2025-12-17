Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz) - Brand eines Mehrfamilienhauses

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am frühen Mittwochabend kam es in Eisenberg zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Aus bislang unbekannter Ursache begann es im Keller des Mehrfamilienhauses in der Nähe des Marktplatzes zu brennen. Im Zuge dessen kam es auch zu einer starken Rauchentwicklung und Beschädigung des Kellerbereiches durch das Feuer.

Aktuell laufen die Löschmaßnahmen noch. Es kam zu keinem Personenschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell