POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeug durch Reifenstecher

Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 21.11.2025, 17:00 Uhr, und Samstag, den 22.11.2025, 10:40 Uhr, wurden bei einem Auto, welches in der Schloßbergstraße in Grünstadt im Ortsteil Sausenheim geparkt wurde, alle vier Reifen eingestochen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 400 EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

PK Liedtke

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

