Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Fahrzeug durch Reifenstecher

Grünstadt Ortsteil Sausenheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 21.11.2025, 17:00 Uhr, und Samstag, den 22.11.2025, 10:40 Uhr, wurden bei einem Auto, welches in der Schloßbergstraße in Grünstadt im Ortsteil Sausenheim geparkt wurde, alle vier Reifen eingestochen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei etwa 400 EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell