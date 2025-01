Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verletzung durch Hundebiss in Varel - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Montag, 06.01.25, gegen 12:40 Uhr, wurde in der Haferkampstraße ein 17-Jähriger von einem Hund in die Wade gebissen. Der Hund, etwa kniehoch, braun-weißfarben und muskulös, wurde von einer Frau geführt. Die Hundebesitzerin ging nach dem Hundebiss weiter ihres Weges, ohne sich um den verletzten 17-Jährigen zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Hundebesitzerin geben können sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

