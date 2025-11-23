Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Grünstadt (ots)

Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 04:11 Uhr fiel den Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt ein Audi im Kreuzerweg in Grünstadt auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Dem Fahrer gelang es, sich zunächst der Kontrolle durch hohe Geschwindigkeiten und mehrfachem Abbiegen zu entziehen. In der Kolpingstraße konnte der Pkw wieder gesichtet werden. Der Fahrer entfernte sich fußläufig vom Auto, er konnte jedoch durch die Streife in der Haydnstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten die Beamten der Polizei Atemalkohol und drogentypische Auffälligkeiten bei dem 19-Jährigen feststellen. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen Fahrers konnten Cannabis und Kokain aufgefunden werden. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf beide Substanzen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,41 Promille. Dem 19-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Blutprobe wurde angeordnet und in einem umliegenden Krankenhaus entnommen. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und illegales Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Wer Drogen wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Medikamente oder illegale Rauschgifte genommen hat und am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Selbst geringe Mengen können zu Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen führen. Wir informieren Sie über die gesetzlichen Bestimmungen sowie über die Folgen von Alkohol- oder Drogenfahrten.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/drogen-im-strassenverkehr/

