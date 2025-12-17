Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Wohnhaus in Ober-Flörsheim

Worms (ots)

Am Dienstag, den 16.12.2025 kam es vermutlich zur Tageszeit zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Donnersbergstraße in Ober-Flörsheim. Der oder die Täter nutzen die Abwesenheit der Eigentümer aus, um das Küchenfenster aufzuhebeln und in das Wohnhaus zu gelangen. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Was genau entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise. Wem ist am 16.12.2025 in der Zeit von 08:15 Uhr bis 23:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen in Ober-Flörsheim aufgefallen?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Worms zu den Geschäftszeiten unter der Rufnummer: 06731-9112641 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Geschäftszeiten können Hinweise an die Tel: 06731-9110 erfolgen.

