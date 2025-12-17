Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Alzeyer Fahrradgeschäft

Worms (ots)

Am 17.12.2025 kam es kurz vor 01:00 Uhr zu einem Einbruch mit hohem Sachschaden aus einem Fahrradgeschäft im Alzeyer Industriegebiet. Die Täter nutzen hierzu ein größeres Fahrzeug und fuhren mit diesem in die großen Schaufenster, um schließlich in das Geschäft einzudringen. Die gesamte Glasfront wurde hierbei beschädigt. Aus dem Geschäft wurden mehrere hochpreisige Fahrräder entwendet. Wie die Ermittlungen ergaben, gab es in den letzten Tagen gleichgelagerte Taten in Bad Kreuznach und in Hessen. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist um diese Uhrzeit ein größerer PKW/Transporter im Alzeyer Gewerbegebiet aufgefallen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Worms zu den Geschäftszeiten unter der Rufnummer: 06731-9112641 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Geschäftszeiten können Hinweise an die Tel: 06731-9110 erfolgen.

