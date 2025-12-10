PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Rüssingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rüssingen (ots)

Am späten Dienstagabend befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Rüssingen in Richtung Ottersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Fahrer zu weit nach links und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres dahinter abgestelltes Fahrzeug geschoben. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.500 Euro. Der Pkw des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

