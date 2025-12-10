PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Trunkenheitsfahrt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.47 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der auf der L368 von Rittersheim in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs war und die Fahrspur nicht halten konnte. Die unsichere Fahrweise ließ auf eine mögliche Beeinträchtigung des Fahrenden schließen. Eine Streife konnte das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Bei der 45-jährigen Fahrerin stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin:

Alkohol am Steuer hat schwerwiegende Folgen.

Bereits geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen.

Ab 1,1 Promille gilt man als absolut fahruntüchtig - es drohen Strafverfahren, Führerscheinentzug und hohe Geldstrafen.

Wer alkoholisiert fährt, riskiert nicht nur seinen Führerschein, sondern auch schwere Unfälle mit Verletzten oder gar Todesfolgen.

Unser Appell: Planen Sie im Vorfeld, wie Sie nach dem Konsum von Alkohol sicher nach Hause kommen - nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrdienste oder sprechen Sie sich mit Freunden ab. Nur wer nüchtern fährt, fährt sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

