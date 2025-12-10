POL-PDWO: Nachtrag zur vorangegangenen Pressemeldung um 12:16 Uhr - Verkehrsunfall aufgrund eines med. Notfalls - Pkw landet auf Gleisen.
Alzey (ots)
Nach Abschluss der Rettungs- und Aufräumarbeiten konnte die Sperrung der Bahnstrecke gegen 13:15 Uhr aufgehoben werden. Der Gleise wurden durch den Unfall nicht beschädigt. Der Autofahrer wurde durch den eigentlichen Unfall nur leicht verletzt. Lebensgefahr besteht auch aufgrund des vermutl. unfallursächlichen med. Notfalls nicht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB
Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell