PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Nachtrag zur vorangegangenen Pressemeldung um 12:16 Uhr - Verkehrsunfall aufgrund eines med. Notfalls - Pkw landet auf Gleisen.

Alzey (ots)

Nach Abschluss der Rettungs- und Aufräumarbeiten konnte die Sperrung der Bahnstrecke gegen 13:15 Uhr aufgehoben werden. Der Gleise wurden durch den Unfall nicht beschädigt. Der Autofahrer wurde durch den eigentlichen Unfall nur leicht verletzt. Lebensgefahr besteht auch aufgrund des vermutl. unfallursächlichen med. Notfalls nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:16

    POL-PDWO: Verkehrsunfall aufgrund eines med. Notfalls - Pkw landet auf Gleisen.

    Alzey (ots) - Gegen 11:00 Uhr kam es heute im Bereich der Bahnhofstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall beim dem ein Pkw letztlich auf den Gleisen zum stehen kam. Ein 56 Jahre alter Autofahrer befuhr die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen mehrere dort geparkte andere Pkw ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:47

    POL-PDWO: Rüssingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Rüssingen (ots) - Am späten Dienstagabend befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Rüssingen in Richtung Ottersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Fahrer zu weit nach links und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres dahinter ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:46

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Trunkenheitsfahrt

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.47 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der auf der L368 von Rittersheim in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs war und die Fahrspur nicht halten konnte. Die unsichere Fahrweise ließ auf eine mögliche Beeinträchtigung des Fahrenden schließen. Eine Streife konnte das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren