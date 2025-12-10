PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall aufgrund eines med. Notfalls - Pkw landet auf Gleisen.

Alzey (ots)

Gegen 11:00 Uhr kam es heute im Bereich der Bahnhofstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall beim dem ein Pkw letztlich auf den Gleisen zum stehen kam. Ein 56 Jahre alter Autofahrer befuhr die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen mehrere dort geparkte andere Pkw fuhr. Eines der geparkten Fahrzeuge wurde durch den Aufprall auf die hinter der Zufahrt verlaufenden Einfahrtsgleise des Bahnhofes Alzey geschoben. Der Unfallverursacher selbst fuhr mit seinem Pkw über die Gleise und kam erst auf der gegenüberliegende Seite in einer Hecke zu stehen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Pkw sowie ein Begrenzungszaun beschädigt. Ob an den Gleisen ein Schaden entstanden ist wird derzeit noch geprüft. Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten sind die Bahnstrecken zwischen Alzey und Worms sowie Kirchheimbolanden derzeit noch gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst sind die Bundespolizei, die Feuerwehr Alzey sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:47

    POL-PDWO: Rüssingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Rüssingen (ots) - Am späten Dienstagabend befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Rüssingen in Richtung Ottersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte der Fahrer zu weit nach links und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres dahinter ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:46

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Trunkenheitsfahrt

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.47 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw, der auf der L368 von Rittersheim in Richtung Kirchheimbolanden unterwegs war und die Fahrspur nicht halten konnte. Die unsichere Fahrweise ließ auf eine mögliche Beeinträchtigung des Fahrenden schließen. Eine Streife konnte das gemeldete Fahrzeug kurze Zeit später anhalten und kontrollieren. Bei der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:13

    POL-PDWO: Dannenfels - Diebstahl eines Anhängers

    Dannenfels (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 30. November 2025, ca. 19 Uhr, und Freitag, dem 05. Dezember 2025, ca. 15 Uhr, kam es in Dannenfels zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein frei zugängliches Streuobstwiesengrundstück in Verlängerung der Wiesenstraße. Dort war ein Kfz-Anhänger der Marke Unsinn eines 62-jährigen Fahrzeughalters abgestellt und mit einem Deichselschloss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren