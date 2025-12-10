Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall aufgrund eines med. Notfalls - Pkw landet auf Gleisen.

Alzey (ots)

Gegen 11:00 Uhr kam es heute im Bereich der Bahnhofstraße in Alzey zu einem Verkehrsunfall beim dem ein Pkw letztlich auf den Gleisen zum stehen kam. Ein 56 Jahre alter Autofahrer befuhr die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen mehrere dort geparkte andere Pkw fuhr. Eines der geparkten Fahrzeuge wurde durch den Aufprall auf die hinter der Zufahrt verlaufenden Einfahrtsgleise des Bahnhofes Alzey geschoben. Der Unfallverursacher selbst fuhr mit seinem Pkw über die Gleise und kam erst auf der gegenüberliegende Seite in einer Hecke zu stehen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Pkw sowie ein Begrenzungszaun beschädigt. Ob an den Gleisen ein Schaden entstanden ist wird derzeit noch geprüft. Aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten sind die Bahnstrecken zwischen Alzey und Worms sowie Kirchheimbolanden derzeit noch gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst sind die Bundespolizei, die Feuerwehr Alzey sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.

