Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bischheim - Verkehrskontrolle - Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bischheim (ots)

Am Donnerstag, den 16.12.2025, gegen 08:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Bischheim ein 50-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Anlass war ein defektes Rücklicht am Fahrzeug. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann über eine abgelaufene ausländische Fahrerlaubnis eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union verfügte. Zudem konnte ermittelt werden, dass er seinen dauerhaften Hauptwohnsitz in Deutschland hat. Der Fahrzeugführer erhielt für das defekte Rücklicht einen Mängelbericht zur umgehenden Behebung. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Präventionshinweis der Polizei

Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland nehmen, sind verpflichtet, ihre ausländische Fahrerlaubnis innerhalb einer bestimmten Frist in eine deutsche Fahrerlaubnis umzutauschen.

EU-/EWR-Fahrerlaubnisse: Diese werden grundsätzlich anerkannt, ein Umtausch ist erst bei Ablauf der Gültigkeit erforderlich.

Fahrerlaubnisse aus Drittstaaten: Hier besteht eine Umtauschpflicht innerhalb von sechs Monaten nach Begründung des Wohnsitzes in Deutschland. Eine Nutzung der ausländischen Fahrerlaubnis über diesen Zeitraum hinaus ist nicht erlaubt.

Auch Fahrerlaubnisse aus Deutschland werden mit einem Ablaufdatum versehen. Sollte ihre Fahrerlaubnis noch kein Ablaufdatum enthalten, ist es ratsam sich aktiv über das Ablaufdatum zu informieren

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

