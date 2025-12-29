Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, den 25.12.2025, gegen 05:20 Uhr gewaltsam in einen Kiosk auf der Moerser Straße eingedrungen.

Nach dem Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür gelangte der Täter in den Kiosk. Im Inneren durchwühlte er den Verkaufsraum und entwendete nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld und Tabakwaren.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 251225-1037

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell