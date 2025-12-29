POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Sprengung eines Zigarettenautomaten
Wesel (ots)
Bislang unbekannte Täter sprengten am Samstag, den 27.12.2025 um 00:36 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Franziskusstraße.
Eine Zeugin konnte in unmittelbarer Nähe des Zigarettenautomaten drei männliche Personen mit schlanker Statur in dunkler Kleidung und jeweils mit aufgezogener Kapuze beobachten, die einige Zigarettenpackungen einsteckten.
Die drei Personen flüchteten anschließend auf zwei E-Scootern (einer doppelt besetzt) in Richtung Andreas-Vesalius-Straße.
Wer kann sachdienliche Angaben machen?
Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.
