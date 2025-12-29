Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise

Voerde (ots)

Am 28.12.2025 verschafften sich in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 21:05 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Elisabethstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf den Balkon, hebelten dort die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung im weiteren Verlauf. Sie entwendeten Schmuck.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 251228-1451

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell