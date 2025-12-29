PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise

Voerde (ots)

Am 28.12.2025 verschafften sich in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 21:05 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Elisabethstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf den Balkon, hebelten dort die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung im weiteren Verlauf. Sie entwendeten Schmuck.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 251228-1451

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:22

    POL-WES: Moers - Zeugen gesucht nach Einbruch in Doppelhaushälfte

    Moers (ots) - Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf der Bruchstraße. Der 72- jährige Hausbewohner kam gegen 19:00 Uhr nach Hause und stellte fest, dass die Wohnräume durchwühlt wurden. Es konnten noch Geräusche im Haus und das Zufallen der Terrassentür durch den 72- Jährigen wahrgenommen werden. Eine Person konnte der Hausbewohner nicht mehr sehen. Die Terrassentür ist ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 18:46

    POL-WES: Hünxe - Schwerer Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

    Hünxe (ots) - Am heutigen Tag kollidierte gegen 15:30 Uhr der PKW einer 29 - jährigen Frau aus Hünxe mit dem Fahrrad eines 73 - jährigen Mannes aus Hünxe. Die Frau befuhr die Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Dinslaken, als es in Höhe der Straße Lanter zur Kollision mit dem Radfahrer kam, welcher die Dinslakener Str. querte. Der Radfahrer wurde vor Ort durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren