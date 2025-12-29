PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen gesucht nach Einbruch in Doppelhaushälfte

Moers (ots)

Am Donnerstag, den 25.12.2025, kam zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf der Bruchstraße.

Der 72- jährige Hausbewohner kam gegen 19:00 Uhr nach Hause und stellte fest, dass die Wohnräume durchwühlt wurden. Es konnten noch Geräusche im Haus und das Zufallen der Terrassentür durch den 72- Jährigen wahrgenommen werden.

Eine Person konnte der Hausbewohner nicht mehr sehen.

Die Terrassentür ist zuvor durch den unbekannten Täter gewaltsam geöffnet worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet.

Zeugenhinweise werden durch die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegengenommen.

EG/251225-2005

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

