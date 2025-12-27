Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Schwerer Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Hünxe (ots)

Am heutigen Tag kollidierte gegen 15:30 Uhr der PKW einer 29 - jährigen Frau aus Hünxe mit dem Fahrrad eines 73 - jährigen Mannes aus Hünxe. Die Frau befuhr die Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Dinslaken, als es in Höhe der Straße Lanter zur Kollision mit dem Radfahrer kam, welcher die Dinslakener Str. querte. Der Radfahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und in ein Duisburger Krankenhaus verbracht, wo er jedoch verstarb. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei für die Unfallaufnahme gesperrt. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Der Verkehr wurde währenddessen abgeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell