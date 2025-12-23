Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte Personen brechen in Geschäft ein und nehmen Tresor mit

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit von Samstag (20.12.25)auf Montag (22.12.25) ein Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Sie schlugen die Scheibe des Verkaufsraumes ein und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkentnissen nahmen einen Tresor mit.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/ 251222-1012

