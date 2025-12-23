PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte Personen brechen in Geschäft ein und nehmen Tresor mit
Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit von Samstag (20.12.25)auf Montag (22.12.25) ein Geschäft an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen.

Sie schlugen die Scheibe des Verkaufsraumes ein und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkentnissen nahmen einen Tresor mit.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/ 251222-1012

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 09:41

    POL-WES: Moers - Zwei Überfalle auf Tankstellen in Moers / Polizei sucht Hinweise

    Moers (ots) - Eine unbekannte Person hat am Freitag gegen 18:20 Uhr eine Tankstelle an der Uerdinger Straße ausgeraubt. Der Tatverdächtige betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle. Während ein Kunde noch an der Kasse stand, begab sich der Tatverdächtige hinter den Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Küchenmessers forderte er von der Tankstellenmitarbeiterin ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 23:18

    POL-WES: Alpen - Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

    Wesel (ots) - Am Sonntag, den 21.12.2025, gegen 19.20 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Verkaufsräumlichkeiten einer Tankstelle in Alpen, Rathausstraße / Weseler Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Räuber vom 21-jährigen Angestellten Bargeld erhalten hatte, flüchtete der Räuber fußläufig in Richtung Alpen-Innenstadt. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ...

    mehr
