Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zwei Überfalle auf Tankstellen in Moers
Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Eine unbekannte Person hat am Freitag gegen 18:20 Uhr eine Tankstelle an der Uerdinger Straße ausgeraubt. Der Tatverdächtige betrat maskiert den Verkaufsraum der Tankstelle.

Während ein Kunde noch an der Kasse stand, begab sich der Tatverdächtige hinter den Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Küchenmessers forderte er von der Tankstellenmitarbeiterin die Herausgabe des Bargelds aus der Kasse.

Als die Frau die Kasse öffnete, griff der Tatverdächtige hinein und entnahm das Bargeld. Anschließend verließ er den Verkaufsraum zu Fuß in Richtung Uerdinger Straße/Vinner Straße.

Der Tatverdächtige ist männlich, 165-170 cm groß, er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, graue Arbeitsschuhe und weiße Sneaker der Marke Nike. Er soll leise, aber in Hochdeutsch gesprochen haben. Das Küchenmesser soll einen grünen oder gelben Griff gehabt haben.

Am selben Tag wurde der Polizei gegen 23:35 Uhr ein Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Römerstraße gemeldet. Vorgehensweise und Täterbeschreibung sind identisch. Hier öffnete die Kassiererin die Kasse allerdings nicht. So verließ der Täter zu Fuß die Tankstelle in Richtung Römerstraße und in ein nahegelegenes Wohngebiet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251219-1946 // 251220-2330

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

