PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - bewaffneter Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, gegen 20.50 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Räumlichkeiten einer Tankstelle in Moers an der Uerdinger Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt von Bargeld verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete fußläufig in die angrenzende Bebauung. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 165 cm groß. Der Mann war mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Er führte eine Messer mit sich und war mit einem Mundschutz maskiert. Durch den Überfall kamen keine Personen zu körperlichem Schaden. Wer Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen im Tatzeitraum im Bereich der Tankstelle geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841-1710)zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:43

    POL-WES: Oberhausen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

    Oberhausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (18.12.), gegen 02:45 Uhr, kam es auf der Weseler Straße in Höhe des Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Pkw unter anderem einen Stromkasten, ein Verkehrszeichen sowie einen Laternenmast und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:30

    POL-WES: Hünxe - 66-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

    Hünxe (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen kam heute eine 66-Jährige aus Raesfeld gegen 13:00 Uhr mit einem Auto von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Die Frau war mit dem Wagen auf dem Postweg in Richtung Marienthal unterwegs. Hinter der Einmündung Marienthaler Straße kam sie nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren