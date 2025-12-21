Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - bewaffneter Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, gegen 20.50 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Räumlichkeiten einer Tankstelle in Moers an der Uerdinger Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt von Bargeld verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete fußläufig in die angrenzende Bebauung. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 165 cm groß. Der Mann war mit einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. Er führte eine Messer mit sich und war mit einem Mundschutz maskiert. Durch den Überfall kamen keine Personen zu körperlichem Schaden. Wer Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Personen im Tatzeitraum im Bereich der Tankstelle geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Moers (Tel.: 02841-1710)zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell