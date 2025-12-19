Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Esel-Figur aus Kirche gestohlen

Polizei sucht Hinweise

Wesel (ots)

Unbekannte Personen haben am Montag (15.12.25) zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr eine Esel-Figur aus einer Kirche am Pastor-Kühnen-Platz in Bislich gestohlen.

Die etwa 40 cm große Figur ist ca. 70 Jahre alt und Teil der Krippenlandschaft in der Kirche.

Gemeindemitglieder hatten am Montag damit begonnen, die Krippe in der Kirche aufzubauen. Nach einer Pause beim Aufbauen stellten sie fest, dass der Esel fehlt. Die Kirche ist tagsüber frei zugänglich. Gestern Nachmittag (18.12.25) haben die Gemeindemitglieder Anzeige erstattet.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

