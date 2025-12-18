Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Autofahrer nach Unfall

Dinslaken (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht einen Autofahrer, um den Ablauf eines Unfalls zu klären:

Am 12.12.2025, gegen 17:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-Jährigen und einem Auto. Der Junge beabsichtigte die Ampel-Kreuzung Hans-Böckler-Straße / Schlossstraße, von der Schlossstraße kommend in Richtung Averbruch zu überqueren.

Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der 12-jährige mit seinem Fahrrad los. Kurz darauf wurde er von einem von links kommenden Auto am Bein getroffen.

Der Fahrer stellte seinen Wagen unmittelbar danach am rechten Fahrbahnrand ab und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Jungen.

Der 12-jährige gab dem Autofahrer gegenüber an unverletzt zu sein. Der Fahrzeugführer fragte nach, ob man seine Eltern anrufen solle. Auch dies verneinte der Junge.

Anschließend verließen beide die Unfallstelle, ohne die Personalien auszutauschen. Zuhause angekommen erzählte der 12-Jährige seinen Eltern von dem Unfall und gab ihnen gegenüber an, Schmerzen zu haben.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann handeln, etwa 25-35 Jahre alt. Der Wagen sei anschließend in Richtung B8/A59 gefahren. Konkrete Hinweise zu einem Kennzeichen gibt es nicht. Nach Angaben des 12-Jährigen soll es sich um eine Duisburger "DU" Städtekennung handeln.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251217-0931

Die Polizei rät: Nach einem Unfall mit einem Kind (ohne Eltern) immer die Polizei zu informieren und sich nicht vom Unfallort zu entfernen. Kinder stehen oft unter dem Eindruck des Verkehrsunfalls und können nicht realistisch einschätzen, ob sie verletzt sind. So kann es passieren, dass die Autofahrer ihre Fahrt fortsetzen in dem guten Glauben, dass nichts passiert ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell