Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Kooperationseinsatz der Polizei: Intensive Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr

Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel hat am Dienstag (16. Dezember 2025) einen umfangreichen Kooperationseinsatz zur Verkehrsüberwachung durchgeführt. Ziel war es, die Verkehrssicherheit im gewerblichen Personen- und Güterverkehr zu erhöhen und Verstöße gegen Hauptunfallursachen konsequent zu ahnden.

An dem Einsatz der Direktion Verkehr beteiligten sich die Verkehrsdienste der Polizeipräsidien Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf und Recklinghausen sowie der Kreispolizeibehörden Kleve und Borken. Unterstützt wurde die Polizei zudem durch den Zoll, die niederländische Politie (Abfallwirtschaft), den Kreis Wesel sowie das Unternehmen VDO Kienzle. Insgesamt waren rund 55 Einsatzkräfte vor Ort.

Im Rahmen der Kontrollen wurden 114 Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 3,5 Tonnen überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße fest.

Unter anderem wurden 24 Anzeigen wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften gefertigt, elf Anzeigen wegen technischer Mängel vorgelegt und 24 weitere Maßnahmen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrs- Ordnung getroffen. In 14 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme wegen Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum angeordnet. Parallel durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen ergaben 124 Verwarngeldverstöße sowie 14 Verstöße im Anzeigenbereich- trotz der sichtbar hohen Polizeipräsenz.

Ein besonderer Moment des Einsatztages war der Besuch der Referentin des Innenministeriums NRW, Leitende Polizeidirektorin Fernandez Mendez, die das Gespräch mit den beteiligten Einsatzkräften suchte.

Die Kreispolizeibehörde Wesel zieht eine positive Bilanz: Kooperationseinsätze dieser Art leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum behördenübergreifenden Austausch von Fachwissen.

