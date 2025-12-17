PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Glühwürmchenaktion der Verkehrssicherheitsberatung für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit

Wesel (ots)

Gerade im Herbst und Winter, wenn es früh dunkel wird, sind Kinder im Straßenverkehr besonders gefährdet. Dunkle Kleidung, schlechte Sichtverhältnisse und unübersichtliche Verkehrssituationen erhöhen das Unfallrisiko erheblich. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen- sie können Entfernungen und Geschwindigkeiten oft noch nicht richtig einschätzen und sind auf umsichtiges Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmenden angewiesen. Dabei spielt die Sichtbarkeit eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der Kinder: denn nur wenn sie von anderen Verkehrsteilnehmenden rechtzeitig erkannt werden, können diese durch ihr eigenes Verhalten gefährliche Situationen für die Kinder verhindern.

Deshalb zogen am Montag (15.12.2025) ab 07:30 Uhr ca. 180 Kinder mit bunten Lichtern und reflektierenden Westen durch die Straßen der Weseler Innenstadt in Richtung Zitadelle. Die kleinen Glühwürmchen wurden von den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern der Kreispolizei Wesel begleitet. Mit dieser Aktion sollten andere Verkehrsteilnehmende in der dunklen Jahreszeit für mehr Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme sensibilisiert werden- insbesondere gegenüber Kindern! Gleichzeitig wurde den Kindern sowie ihren Erziehungsberechtigten so anschaulich vermittelt, wie mit einfachen Mitteln die Sichtbarkeit im Straßenverkehr verbessert und damit die Sicherheit der Kinder deutlich erhöht werden kann.

Die Erich- Kästner- Schule, die Grundschule Innenstadt sowie die Kita Mittendrin und die Kita Beguinenstraße nahmen an der Glühwürmchenaktion teil.

Unterstützt wurde die Aktion außerdem durch die Kreis- Verkehrswacht Wesel. Die von den Mitarbeitern ausgeteilten reflektierenden Anhänger und Armbinden kamen bei den Kindern sehr gut an.

HS/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

