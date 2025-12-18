Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Mehrere Einbrüche in Hünxe

Polizei sucht Hinweise

Hünxe (ots)

Unbekannte Personen sind am Dienstag (16.12.) in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:15 Uhr in ein Haus Am Ringwall eingebrochen.

Sie hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck mit.

Gegen 19:00 Uhr haben zwei Personen in derselben Straße versucht, in ein anderes Einfamilienhaus einzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht.

In der Gegend wurde der Polizei noch ein Einbruch gemeldet:

In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:05 Uhr sind unbekannte Personen in ein Haus am Hohlbachweg eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Möglicherweise kommen für alle Taten die selben Täter in Frage. Am Hohlbachweg hat eine Zeugin zwei Männer beobachtet: Etwa 25 Jahre alt, kurze braune Haare, schwarze Jacken, dunkle Hosen und schwarze Schuhe.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

