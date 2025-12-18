Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - 66-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Hünxe (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam heute eine 66-Jährige aus Raesfeld gegen 13:00 Uhr mit einem Auto von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Die Frau war mit dem Wagen auf dem Postweg in Richtung Marienthal unterwegs. Hinter der Einmündung Marienthaler Straße kam sie nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf der Grünfläche zum Stehen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Notarztes ist sie schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme um. Gegen 14:30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell