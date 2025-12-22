PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Einbrecher flüchten nach Einbruch in Fahrradgeschäft mit weißem Transporter auf die BAB 57/ Hinweise erbeten!

Xanten (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag (20.12.) gegen 02:20 Uhr rund 25 Fahrräder aus einem Geschäft am Bruchweg gestohlen.

Die Täter fuhren mit einem weißen Transporter vor dem Geschäft vor und drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Der Geschäftsinhaber hatte eine Meldung von dem Einbruch auf seinem Handy bekommen.

Daraufhin fuhr der 30-jährige Geschäftsinhaber zu seinem Geschäft. An der Kreuzung Bönninghardter Straße / Weseler Straße (B58) / Xantener Straße / Weseler Straße (B58) sah der Mann den Transporter auf der Bönninghardter Straße in Fahrtrichtung Geldern abbiegen. Anschließend fuhr der Transporter auf die Autobahn A57 in Fahrtrichtung Köln.

Der Geschäftsinhaber nahm die Verfolgung auf. Der Transporter fuhr nur etwa 30 km/h, zwischenzeitlich auf dem Seitenstreifen und signalisierte dem Mann, dass er vorbeifahren solle.

Anschließend wendete der Transporter und fuhr entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn A57 in Richtung Nimwegen. Der Mann brach daraufhin die Verfolgung ab.

Der Beifahrer des Transporters soll etwa 185 cm groß und von kräftiger Statur sein und eine schwarze Arbeitsjacke getragen haben.

Zeugen, die etwas in diesem Zusammenhang gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, unter Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 251220-0344

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

