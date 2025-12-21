PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Alpen - Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Sonntag, den 21.12.2025, gegen 19.20 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Verkaufsräumlichkeiten einer Tankstelle in Alpen, Rathausstraße / Weseler Straße und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Räuber vom 21-jährigen Angestellten Bargeld erhalten hatte, flüchtete der Räuber fußläufig in Richtung Alpen-Innenstadt. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, normale Statur, ca.175-180 cm groß. Er trug eine olivfarbene Daunenjacke mit Kapuze, helle Hose und Sportschuhe. Maskiert hatte sich der Räuber mit einem schwarzen Schal. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Der 21-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum im Bereich der Tankstelle machen kann, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-9340) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

