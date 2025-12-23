PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Fünf Autos beschädigt
Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte Personen haben in der Zeit von Sonntag (21.12.25, 23:30 Uhr) bis Montag (22.12.25, 06:30 Uhr) mehrere Autos im Ortsteil Borth beschädigt.

Der oder die unbekannten Tatverdächtigen beschädigten insgesamt fünf parkende Autos durch Abtreten der Außenspiegel in den Straßen "Wacholderbusch" und "Im Eschenholz".

Die Autos standen auf ausgewiesenen Parkflächen und am Straßenrand.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251222-1100

