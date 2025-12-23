PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in ein Einfamilienhaus
Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Zwei unbekannte Personen sind gestern (22.12.25) zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ringwall eingebrochen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude über die Terrassentür. Sie durchsuchten im Inneren mehrere Schränke. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist unklar.

Zeugen haben zwei maskierte Männer gesehen. Sie hatten eine normale Figur und trugen jeweils Baseballcaps. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit einem Hubschrauber und einem Diensthund konnten die Personen nicht gefasst werden.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251222-1930

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

