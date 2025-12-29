Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Flucht eines Pkw Fahrers nach Kollision mit 82- jähriger Fußgängerin

Moers (ots)

Am Sonntag, den 28.12.2025, kam es gegen 13:56 Uhr auf der Oberwallstraße/ Unterwallstraße zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Pkw und einer 82- jährigen Fußgängerin aus Moers. Infolgedessen kam die Moerserin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Ein hinzugezogener Rettungswagen brachte die Fußgängerin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die 82- Jährige gab an, dass sie im Bereich des Fußgängerüberweges der Oberwallstraße/ Unterwallstraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um die Verletzte zu kümmern und Angaben zu seiner Person zu machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Fluchtfahrzeug sowie zum Unfallhergang geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 251228-1451

