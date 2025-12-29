Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw aufgebrochen - Unbekannter Täter stielt Hochzeitsgeschenke

Wesel (ots)

Am Sonntag (28.12.) schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:35 Uhr die Scheibe eines BMW der 5er Reihe (560L) ein und entwendete aus dem Fahrzeug diverse Hochzeitsgeschenke.

Der schwarze Pkw mit Klever Städtekenunng (KLE) war auf einem Parkplatz der Straße Am Schornacker abgestellt. Darin aufbewahrt waren Geschenke eines Brautpaares.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070.

/cd Ref. 251228-2100

