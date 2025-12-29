PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw aufgebrochen - Unbekannter Täter stielt Hochzeitsgeschenke

Wesel (ots)

Am Sonntag (28.12.) schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:35 Uhr die Scheibe eines BMW der 5er Reihe (560L) ein und entwendete aus dem Fahrzeug diverse Hochzeitsgeschenke.

Der schwarze Pkw mit Klever Städtekenunng (KLE) war auf einem Parkplatz der Straße Am Schornacker abgestellt. Darin aufbewahrt waren Geschenke eines Brautpaares.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070.

/cd Ref. 251228-2100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

